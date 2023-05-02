Пьяный житель Сатки утонул в пруду, решив искупаться

Следственный комитет проводит проверку

В Сатке Челябинской области в Каргинском пруду утонул местный житель. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло еще 25 апреля. По предварительный данным, саткинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил искупаться в водоеме. Однако вернуться на берег он не смог.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

В тот же день тело 63-летнего мужчины нашли на озере Сугояк. По предварительным данным, ЧП произошло во время рыбалки. Следственное управление также проводит проверку.