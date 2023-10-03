Пьяный житель Кусы выбросил кота с пятого этажа

Ветеринары не дали его усыпить и теперь ищут хвостатому новых хозяев

В Кусе ветеринары ищут новых хозяев взрослому котику, который чуть было дважды не погиб от рук своих владельцев. Душевную историю рассказали наши коллеги из издания «Жизнь района».

Женщина принесла в ветеринарную клинику полосатого домоседа с высотными травмами. По словам дамы, ее пушистик некстати попался под руку пьяному мужу. Мужчина выбросил кота из окна пятого этажа.

Котик выжил, но получил серьезные травмы. Хозяйка решила избавить питомца от тяжелых мучений и понесла его в ветеринарную клинику усыплять.

Однако ветеринары сочли, что животное можно вылечить. У него разбита морда и сломана лапа. Коту сделали операцию и теперь ищут новых хозяев.

О прошлой жизни хвостатому теперь придется забыть. В клинике ему дали новое имя — Васька.

Между тем сотрудники Ильменского заповедника предупреждают о появлении на территории охранной зоны медвежонка. Его следы обнаружил инспектор госохраны ресурсов заповедника.