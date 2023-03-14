Пьяный житель челябинского поселка ограбил местный магазин

Он вынес товаров почти на 20 тысяч рублей

36-летний житель поселка Буранное Агаповского района, будучи пьяным, разбил окно местного магазина и вынес товаров на 19 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением обратился владелец магазина. Прибывшая на место преступления оперативно-следственная группа нашла и задержала подозреваемого. Оказалось, что неоднократно судимый мужчина вынес из магазина продукты, сигареты и алкоголь. Часть украденного вернули владельцу.





Полиция возбудила уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Обвиняемому избрали мерой пресечения заключение под стражу.

Напомним, в декабре прошлого года в Челябинске безработный ограбил магазин на полмиллиона рублей. 64-летнюю продавщицу, которая пыталась помешать, преступник с силой оттолкнул. Потерпевшая упала и получила серьезную травму.