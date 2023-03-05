Пьяный южноуралец на «Фольксвагене» сбил женщину с двумя детьми в Башкирии

Авария произошла в темное время суток

Вечером 4 марта в Башкирии житель Челябинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя иномаркой, сбил женщину с двумя детьми. По факту ДТП начато разбирательство, сообщил в своем телеграм-канале главный госинспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Авария произошла в селе Мерясово на улице Ирандык около 10 часов вечера. 42-летний южноуралец, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Поло», наехал на пешеходов — 51-летнюю женщину и двух детей. В результате помощь медиков потребовалась женщине и 10-летнему ребенку.

«При освидетельствовании установлено состояние опьянения водителя, результат показал 0,751 мг/л в выдыхаемом воздухе»,— уточнил Владимир Севастьянов.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.