Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Челябинске

Мужчина неоднократно судим

Вечером 23 августа в Челябинске на Свердловском тракте столкнулись три автомобиля. При оформлении ДТП инспекторы обнаружили, что один из водителей пьян. Позже выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:05 около дома № 1г. Столкнулись автомобили «Ниссан», «Митсубиси» и «Сузуки». В ходе проверки документов выяснилось, что 44-летний водитель «Ниссан» пьян и ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

«ДТП оформили на водителя автомобиля „Ниссан“. Составили материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения и передали мужчину в отдел полиции, так как в его действиях усматривались признаки состава преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание по указанной части статьи — лишение свободы на срок до трех лет.