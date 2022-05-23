Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Коркино

Погибла женщина

В Коркино водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. Погибла женщина, самого водителя госпитализировали с переломами ребер. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 23 мая, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП случилось ранним утром 22 мая. Как рассказали местные жители в социальных сетях, молодые люди в нетрезвом состоянии катались на машине всю ночь. Также коркинцы сообщили, что водитель Mercedes уходил от погони полицейской машины.

«Водитель не справился с управлением и не вписался в поворот пищевого техникума. Он по сравнению с другими легко отделался, сломано пару ребер и ушибы. Парень с девушкой в реанимации, там никаких гарантий не дают, а третья девушка сразу насмерть», — написал в соцсети житель Коркино.

В Госавтоинспекции информацию о погоне опровергли.

«Сотрудники потребовали водителя остановиться, однако он продолжил движение на высокой скорости. Инспекторы ДПС поехали за ним без включения светозвуковых приборов. К месту аварии сотрудники прибыли через несколько минут после того, как она свершилась. На месте погибла женщина. Водителя госпитализировали с переломами ребер. Сегодня его задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в УГИБДД по Челябинской области.

По информации очевидцев, 47-летний водитель Mercedes лишен прав за пьяное вождение. У погибшей женщины остался 8-летний сын.