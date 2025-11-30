Пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе многоэтажки в Челябинске

Мужчину привлекли к ответственности

Накануне, 29 ноября, на северо-западе Челябинска пьяный водитель автомобиля Hyundai Elantra устроил ДТП с тремя машинами. Подробности рассказали в городской Госавтоинспекции.

Проезжая через двор дома № 22 по улице Университетской Набережной, 44-летний автомобилист не справился с управлением и наехал на припаркованный Kia Ceed, после чего врезался в движущийся автомобиль Toyota Land Cruiser. Kia от удара продвинулась и въехала в стоящий на парковке Belgee X70.

На место ДТП приехали сотрудники ГАИ. Оформляя аварию, они заметили, что водитель Hyundai Elantra пьян.

«В отношении мужчины был составлен административный протокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Водитель отстранен от управления, автомобиль помещен на специализированную стоянку»,— уточнили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал.