Пьяный водитель устроил массовое ДТП в челябинском СНТ

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок

Накануне, 19 августа, в челябинском СНТ «Тракторосад» пьяный водитель-бесправник устроил ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадали трое взрослых и четырехлетний ребенок, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно, нетрезвый 47-летний водитель Hyundai сначала врезался в Lada Granta, которой управлял 29-летний мужчина, а после наехал на автомобиль Subaru под управлением 37-летнего челябинца.

В результате ДТП травмы получила четырехлетняя пассажирка Subaru, находившаяся в детском удерживающем кресле, а также водитель и два пассажира отечественного авто.

«В ходе проверки документов участников ДТП установлено, что водитель Hyundai имеет признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило его состояние. Кроме того, ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения»,— уточнили в городской ГАИ.

В отношении виновника ДТП составили административный протокол за управлением автомобилем без прав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (часть 2 статьи 264.1 УК РФ).