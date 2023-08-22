Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими под Челябинском

На место аварии вызвали спасателей

73-летний пьяный водитель Lada Xray устроил гонки и столкнулся с «Газелью». ДТП произошло в поселке Октябрьском Копейского округа. Удар был такой силы, что двигатели автомобилей ушли в салон. Нарушителя ПДД и водителя и пассажирку «Газели» с травмами госпитализировали в больницу Копейска, сообщает противопожарная служба. Для вызволения любителя спиртного из салона искореженного авто пришлось вызвать спасателей.

Жуткая авария произошла накануне. 73-летний водитель Lada Xray, будучи в сильном опьянении, устроил гонки на кольце. Во время такой езды он зацепил несколько машин, вылетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Газелью», нагруженной мукой.

«В результате столкновения машин пострадали три человека: сам водитель Lada, а также 72-летний водитель и 70-летняя пассажирка „Газели“. Пожилую пару помогли извлечь из автомобиля очевидцы аварии, а водитель Lada Xray оказался заблокирован», — пояснили в противопожарной службе региона.

Чтобы извлечь его, пришлось вызвать бойцов пожарной части № 202. Мужчину передали работникам скорой помощи, а медики начали оказывать ему помощь на месте.

После сильного удара, такого, что у обоих автомобилей двигатели ушли в салон, а у грузовика сорвало кузов с рамы, пострадавших с травмами госпитализировали в больницу Копейска.