Пьяный водитель пытался всунуть взятку гаишникам в Миассе

Уйти от наказания мужчине не удалось, более того, теперь его ждет еще и уголовная ответственность

В Миассе полицейские задержали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от наказания с помощью взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что во время патрулирования южной части Миасса сотрудники Госавтоинспекции остановили Renault Duster, за рулем которого оказался пьяный 52-летний мужчина. Сотрудники ДПС начали оформлять протокол, в это время водитель пытался «решить вопрос»: оставил в салоне патрульного авто 30 тысяч рублей, чтобы на него не составляли протокол и вообще скрыли факт его пьянства за рулем.

Автоинспекторы денег не взяли и немедленно доложили руководству о произошедшем и вызвали на место происшествия следственную группу. Действия нарушителя были зафиксированы и документально подтверждены. Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу.

В настоящее время следователем СКР решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.