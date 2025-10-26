Пьяный турист оскорбил и оклеветал сотрудников нацпарка «Таганай»

Госинспекторы вызвали полицию и подали заявление в СК

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области один из туристов незарегистрированной группы из Свердловской области оскорбил и оклеветал госинспекторов. Мужчина находился в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Туристов без регистрации инспекторы обнаружили на экотропе эколого-туристического комплекса «Семибратка» в субботу, 25 октября. На сделанное сотрудником нацпарка замечание один из нарушителей, будучи пьяным, начал нецензурно выражаться, не обращая внимания на других туристов, в том числе детей. Также мужчина оскорблял госинспекторов.

«На место был вызван наряд полиции. Гражданин попытался скрыться. Убегая, упал и разбил бровь. Позже он заявил, что это госинспекторы пинали его и били ногами по голове. Те же обвинения он повторил приехавшему представителю полиции»,— рассказали в нацпарке.

Все происходившее запечатлели видеорегистраторы, сейчас их изучают правоохранители. Инспекторы нацпарка уже подали заявление в следственный комитет по факту оскорбления представителя власти. Кроме того, будет подано заявление в полицию о хулиганстве.