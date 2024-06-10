Пьяный подросток опрокинулся в кювет и врезался в дерево под Катав‑Ивановском

Подруга горе‑водителя госпитализирована

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства ДТП, которое устроил пьяный 16-летний водитель на автодороге Катав-Ивановск — Первуха.

Как сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции, инцидент произошел около 11 часов вечера в субботу, 8 июня, на 26-м километре указанной дороги.

Установлено, что несовершеннолетний водитель, выпив, взял ключи от автомобиля ВАЗ-2101, которые находились дома в свободном доступе, и сел за руль, чтобы покатать свою 17-летнюю подругу.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля и наездом на дерево. В результате девушка, находившаяся на переднем сиденье, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сам водитель отделался ссадинами и ушибами, несмотря на то что был не пристегнут», — рассказали в ГАИ.

От госпитализации парень отказался.

По факту аварии проводится проверка.