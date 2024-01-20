Пьяный мужчина запер магнитогорца в квартире и угнал его иномарку

В его отношении возбудили два уголовных дела

У 23-летнего жителя Магнитогорска его приятель угнал автомобиль. Потерпевший позвонил в полицию, и вскоре подозреваемого в угоне задержали. Им оказался нетрезвый 33-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время. Потерпевший пояснил, что он находился с квартире со своим знакомым. В какой-то момент тот взял ключи от принадлежащей магнитогорцу иномарки «Тойота Камри», запер парня в квартире и отправился кататься.

«Информация была передана наружным нарядам, вскоре автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. За рулем с признаками алкогольного опьянения находился ранее судимый за аналогичный поступок житель Башкортостана»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого составили протокол об управлении автомобилем водителем, лишенным прав, а также возбудили уголовные дела по статьям «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Машина возвращена владельцу.