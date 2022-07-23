Пьяный мужчина поджег свою бабушку во время ссоры в Копейске

Женщина получила 40% ожогов и была госпитализирована

Сегодня, 23 июля, в социальных сетях появилась информация о том, что в Копейске пьяный мужчина во время ссоры облил свою бабушку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила 40% ожогов и была доставлена в ожоговый центр в Челябинск. Полиция проводит проверку.

«Такой случай известен, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы»,— сообщили журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что сегодня полицейские опросят пострадавшую.