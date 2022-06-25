Пьяный мужчина открыл стрельбу по людям в Челябинске

Один из участников конфликта обратился в больницу

В Ленинском районе Челябинска пьяный мужчина произвел несколько выстрелов в людей из травматического пистолета. Есть пострадавшие. Полицейские задержали стрелявшего, сообщили журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 25 июня на улице Агалакова, 60. Пьяный челябинец в ходе словесного конфликта с двумя мужчинами и женщиной достал оружие и произвел несколько выстрелов. В результате пострадал один из мужчин, он обратился в больницу.

«Сообщение поступило в 1:40 25 июня. В ходе розыскных мероприятий был задержан 35-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он в полиции, его допрашивают, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

На минувшей неделе в Челябинске в магазине «Магнит» мужчина в ходе конфликта достал пневматический пистолет, выстрелил в воздух, а затем нанес ножевые ранения двум посетителям. Вскоре один из них скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.