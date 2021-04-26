Пьяный мотоциклист сбил пешехода в Челябинске

Проводится административное расследование





В Челябинске напротив дома на улице Звенигородской, 25/2 водитель на мотоцикле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне, 25 апреля. 28-летний мужчина на мотоцикле сбил 63-летнего челябинца возле гаражного проезда. Пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мотоциклист находился в состоянии опьянения. Кроме того, он лишен прав управления транспортным средством.

В отношении виновника аварии составлен административный протокол. Проводится расследование.

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