Пьяный мотоциклист-бесправник врезался в автомобиль под Челябинском

Он получил травмы

Накануне, 18 августа, в Сосновском районе 31-летний мотоциклист устроил ДТП с автомобилем «Тойота», сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 34-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Нетрезвый мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутно движущийся автомобиль.

В результате мотоциклист получил небольшие травмы, ему оказали разовую медицинскую помощь.

При разъяснении обстоятельств сотрудники ГАИ выяснили, что мотоциклист не только сел пьяным за руль двухколесного транспорта, но еще и не имея соответствующих прав. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.