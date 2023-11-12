Пьяный магнитогорец устроил массовое ДТП с пострадавшим, пытаясь уйти от погони полицейских

Мужчину привлекли к ответственности, а автомобиль поместили на спецстоянку

Минувшей ночью в Магнитогорске Челябинской области пьяный автомобилист пытался скрыться от полицейских, однако спровоцировал массовое ДТП с пострадавшим. В результате мужчину задержали, в его отношении составили четыре протокола. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в первом часу ночи 12 ноября. Внимание инспекторов привлек автомобиль «Лада Гранта». Они потребовали от водителя остановиться, однако тот проигнорировал и продолжил движение по улице Советской, а затем въехал в межквартальный проезд на улице Труда, где врезался в автомобиль «BYD». Тот от удара продвинулся и наехал на автомобиль «Шкода».

В результате аварии пострадал 38-летний пассажир «Лады», его госпитализировали. А водителя отечественного авто задержали и привлекли к ответственности по четырем статьям КоАП РФ, в том числе за управление машиной в нетрезвом виде.

Инспекторы призвали южноуральцев сообщать в ГИБДД о случаях управления автомобилями водителями в состоянии опьянения. Сделать это по телефонам 112 или 8 (351) 256-16-84.