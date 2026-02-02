Пьяный лихач устроил погоню и ДТП в Челябинске

Мужчина пытался скрыться после аварии

В Челябинске погоня с участием экипажа ДПС завершилась задержанием водителя «Вольво», который сначала проигнорировал требование об остановке, а затем устроил ДТП и попытался скрыться. Такой информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Патрульный экипаж ГИБДД заметил автомобиль «Вольво» и подал водителю сигнал остановиться. Тот требование проигнорировал — и тогда полицейские бросились в погоню. Патрульная машина включила спецсигналы, но нарушитель не сдавался.

На улице Российской возле дома 297 водитель «Вольво» не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили — «Киа» и «Датсун». Мужчина выскочил из машины и бросился бежать. Задержать его удалось лишь в месте примыкания улиц Свободы и Российской.

При проверке у задержанного обнаружили явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало многократное превышение допустимой нормы. Мировой судья лишил нарушителя водительских прав на один год за оставление места ДТП. По другим протоколам еще не вынесли решения.