Пьяный челябинец устроил погром в машине скорой помощи

Горожанин сопровождал в больницу беременную сожительницу

Житель Челябинска устроил дебош в машине скорой помощи, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе УМВД областного центра. Мужчина разбил стекла в машине скорой помощи и ударил девушку-фельдшера. Возбуждено административное производство по статье 6.11 «Побои» КоАП РФ.



По данным пресс-службы УМВД по Челябинску, 53-летний мужчина в ночь на 22 августа вызвал скорую помощь в Тракторозаводском районе Челябинска, чтобы доставить с вечеринки в больницу беременную гражданскую супругу. Будущие родители оказались нетрезвы. По дороге в медучреждение беременной женщине захотелось пить, и ее кавалер потребовал у бригады остановить машину.

Открытых магазинов в час ночи поблизости не оказалось, и мужчина выместил досаду на автомобиле скорой помощи, разбив стекла, а затем ударил по лицу девушку-медика. Водитель скорой помощи вызвал по телефону сотрудников полиции и ЧОПа, дебошир был задержан.

«На сегодня все участники конфликта опрошены, возбуждено административное производство по факту побоев. После получения заключения судмедэкспертизы о полученных фельдшером травмах будет решен вопрос о передаче дела в суд», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе городской полиции.