Пьяный челябинец угнал автомобиль и устроил ДТП

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств

Поздно вечером 22 сентября в Челябинске полицейские задержали автомобилиста, который проигнорировал требование остановиться. Позже выяснилось, что мужчина находился за рулем угнанного авто и был нетрезв. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Около 23:00 полицейские заметили на Бродокалмакском тракте автомобиль «Лада Гранта» с выключенными фарами. Они решили проверить его владельца и потребовали остановиться, однако водитель продолжил движение.

«В ходе преследования на улице Героев Танкограда водитель совершил ДТП с автомобилем „Газель“, в этот момент и удалось его задержать. Водитель оказался пьян, на него составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, при оформлении протокола полицейские выяснили, что машина числится в угоне. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.