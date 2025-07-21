Пьяный челябинец сообщил о минировании дома после ссоры с любимой

Угроза оказалась ложной, на жителя Центрального района возбудили дело

Жителя Челябинска задержали за ложный вызов, 64‑летний мужчина сообщил, что у него дома взрывчатка, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Угроза минирования была в многоквартирном доме на улице Пермской в Центральном районе города. В диспетчерской звонок приняли, на место выехали экстренные службы, но при осмотре помещения силовики ничего не нашли.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в момент звонка он был пьян, а мотивом для звонка послужила ссора с возлюбленной.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Автор: Елизавета Михно