Пьяный челябинец с пистолетом совершил разбойное нападение в кафе

Он похитил у посетителя телефон и деньги.

Послушать 00:00

Нападение на 24-летнего челябинца произошло в одном из кафе Металлургического района города. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Нетрезвый житель Челябинска зашел в заведение с пневматическим пистолетом. Он открыто похитил у мужчины телефон и деньги, сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 21-летний местный житель. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Похищенный телефон вернули владельцу. Подозреваемый находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения.