Пьяный челябинец разнес домофон на входной двери многоэтажки

Личность хулигана уже установили

В Челябинске задержан мужчина, который повредил домофон на входной двери в подъезд многоэтажки по улице Кыштымской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Видео, на котором мужчина топором наносит удары по двери, было выложено в социальные сети. На него оперативно отреагировали сотрудники челябинской полиции.

«Для выяснения всех обстоятельств были расспрошены жильцы подъезда, также изучена видеозапись с камеры домофона. В результате комплекса мероприятий хулиган найден. Это 41-летний мужчина», — рассказывают в пресс-службе.

Объяснить причины своего поступка челябинец оказался не в состоянии. Он раскаялся, но вину попытался переложить с себя на алкоголь. Однако это не помогло — за умышленное повреждение чужого имущества на хулигана составлен административный протокол. Дело будет рассматривать мировой суд.