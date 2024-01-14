Пьяный челябинец разгромил входную группу кинотеатра «Победа»

Мужчине не понравилось, что его спутница захотела сходить в кино

Рано утром 14 января в Челябинске пьяный мужчина разбил входную группу кинотеатра «Победа», угрожал кассирам и домогался своей подруги, которая спряталась от него в кинотеатре. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» соучредитель киноцентра Артем Созыкин, дебошира задержали, а дверь обтянули целлофаном.

Инцидент произошел около четырех утра. Местная жительница решила зайти в кинотеатр, но ее спутник оказался против и начал приставать к даме. Поскольку они уже находились рядом с киноцентром, женщина забежала в помещение, чтобы уйти от преследования нетрезвого кавалера. А тот ринулся за ней и прошел прямо через стекло.

«В этот момент у нас работали кассиры и их помощники. Они попытались сгладить ситуацию, но мужчина не успокоился и начал кидаться на них. Постоянно угрожал тем, что причинит ущерб кинотеатру и непосредственно ребятам. Вскоре приехали сотрудники ЧОП и полиции, составили протоколы и он ушел, но сейчас наши двери открыты всегда»,— рассказал Артем Созыкин.

В пресс-службе городской полиции ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего и сообщили, что в отношении дебошира был составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».