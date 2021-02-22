Пьяный челябинец открыл стрельбу из ружья с балкона своей квартиры

Местные жители в результате противоправных действий мужчины не пострадали

Жители микрорайона Чурилово в социальных сетях активно обсуждают стрельбу с балкона. По словам местных жителей, мужчина, проживающий в одном из домов на улице Зальцмана, открыл стрельбу вечером, 20 февраля.

«Была стрельба, часа через 1,5 вывели мужика, сейчас пули ищут возле подъезда. Выстрела три точно было. Врачи в подъезд зашли»,— написала в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Людмила Заварухина.

Другой местный житель также сообщил, что после раздавшихся выстрелов во двор прибыли силовики и начали операцию по задержанию местного жителя.

По кому или чему стрелял мужчина, а главное зачем — непонятно. В людей, к счастью, не попал. А вот автомобили от пуль пострадали.

«Нам в машину попал. Участковый сказал, что с него взять нечего, его посадили...»— написала местная жительница Дарья Тадевосян.

Действительно, как сообщили корреспонденту Первого областного информационного агентства в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчину, 1981 года рождения, стрелявшего из гладкоствольного оружия, задержали и в порядке статьи 91 УПК Рф водворили в изолятор временного задержания.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, документы на оружие действительны, то есть гладкоствольное оружие находилось у него законно»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, — лишение свободы сроком до пяти лет.