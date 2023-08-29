Пьяный чебаркулец угнал авто, трижды на нем перевернулся и вернул владельцу

В отношении парня возбудили уголовное дело

В Чебаркульском районе Челябинской области пьяный 18-летний местный житель угнал автомобиль у своего знакомого, трижды на нем перевернулся и вернул машину на место. Хозяин авто, обнаружив свое имущество в разбитом состоянии, обратился в полицию, оценив ущерб в 35 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе отдела полиции «Чебаркульский».

Правоохранители, работая по заявлению, выяснили, что к порче автомобиля причастен 18-летний парень, который накануне распивал спиртное с 24-летним владельцем авто. Вскоре его задержали. Подозреваемый рассказал, что, когда его приятель ушел в дом, он решил покататься на его автомобиле ВАЗ. В пути руль заклинило, парень не справился с управлением, и машина три раза перевернулась. Испугавшись, угонщик бросил машину и скрылся, но потом вернулся со своим другом, и они вместе вернули авто на место.

«Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — рассказали в ведомстве.

Ущерб молодой человек пообещал полностью возместить.