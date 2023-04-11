В Копейске пьяный бесправник за рулем ВАЗа сбил двух человек и скрылся

Подозреваемый задержан

В Копейске Челябинской области пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Спустя два часа подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Копейску.

Авария произошла около дома № 11 на улице Гольца. 38-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21099, сбил девушку и молодого человека, которые пересекали дорогу по зебре. Вместо того чтобы помочь пострадавшим, мужчина поспешил скрыться.

Спустя два часа копейчанина с признаками опьянения задержали. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, водительских прав у подозреваемого не было.

Молодому человеку и девушке 17 и 19 лет назначено амбулаторное лечение. Причины ЧП выясняются, проводится проверка.