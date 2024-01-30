Пьяный бесправник на иномарке устроил гонки с сотрудниками ГИБДД в Миассе

В результате мужчину задержали

29 января в Миассе Челябинской области сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное движение автомобиля «Тойота». Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. В результате мужчина был задержан. Оказалось, за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ОГИБДД России по Миассу.

«При осуществлении преследования водитель иномарки предпринял попытку скрыться от экипажа ДПС, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и продолжая игнорировать неоднократные требования полицейских об остановке. После чего он совершил ДТП, однако продолжил движение. Вскоре полицейские заблокировали движение несколькими патрульными автомобилями и остановили иномарку»,— рассказали в ведомстве.

При проверке выяснилось, что за рулем «Тойоты» находился 43-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. К тому же у мужчины не было водительских прав — ранее он был лишен их за нарушения ПДД.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.