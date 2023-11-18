Пьяный автомобилист устроил ДТП с опрокидыванием машины в Челябинской области

В результате пострадал его приятель-пассажир

Минувшей ночью в Снежинске Челябинской области пьяный автомобилист попал в ДТП. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии пострадал пассажир авто, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 00:57 на улице Забабахина. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «Субару» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. От удара машина перевернулась. Находящийся в ней 27-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«Водитель имеет стаж управления более 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД за последний год привлекался восемь раз»,— уточнили в ведомстве.

Сам автомобилист раскаялся в содеянном и сообщил, что за руль садиться в состоянии алкогольного опьянения не намеревался. Однако в ходе распития спиртных напитков со своим товарищем у них возникло срочное дело, и они, сев в машину, отправились в путь.