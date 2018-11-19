/ Пьяный водитель «Лифана» спровоцировал столкновение с «Тойотой»

Владелец японской иномарки скончался на месте ДТП.

Смертельное ДТП произошло возле дома № 16 по улице Свободы, вчера, 18 ноября, в 4 часа утра. 22-летний водитель «Лифана», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в «Тойоту», и лишил ее водителя жизни.

Управляя автомобилем «Лифан X50», на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Тойота», под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», от полученных травм скончался на месте аварии. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

Пострадала и пассажирка «Тойоты». 18-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована. Также травмы получил пассажир автомобиля «Лифан Х50» 1996 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение.