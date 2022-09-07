Пьяному водителю Ssan Yong, устроившему ДТП под Челябинском, избрали меру пресечения

Накануне в больнице скончалась пострадавшая в аварии женщина

В Сосновском районе 7 сентября избрали меру пресечения иностранцу, который в минувшее воскресенье устроил пьяное ДТП на дороге «Западный обход г. Челябинска». В региональной прокуратуре пояснили, что суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца до 5 ноября 2022 года.

Напомним, 4 сентября под Челябинском пьяный водитель автомобиля Ssan Yong, житель азиатского государства, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Корона».

Двух пассажиров Тойоты: 28-летнюю женщину и 8-летнюю девочку госпитализировали. Пострадавшие находились на заднем сидении автомобиля, они получили тяжкие повреждения. 6 сентября женщина скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в прокуратуре области.

«Прокурор Сосновского района Евгений Мичурин поддержал ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина, который обвиняется по п. „а“ ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находящимся в состоянии опьянения)», — уточнили в мэрии.

С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 05.11.2022 г.

Напомним, сегодня в Челябинской области в ДТП пострадала 8-летняя девочка.