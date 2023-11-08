Пьяного военного с арбалетом задержали в кафе Магнитогорска

При себе у мужчины также был нож

В Магнитогорске Челябинской области мужчина пришел в кафе в состоянии алкогольного опьянения и с арбалетом в руках. Сотрудники заведения вызвали группу быстрого реагирования, мужчину задержали, сообщили в пресс-службе группы охранных предприятий «Право роста».

ЧП произошло в кафе «Чешский дворик». При себе, по словам продавца, у пьяного посетителя был не только арбалет, но и нож. Добиться чего-то от мужчины сотрудники ГБР не смогли: отвечал он невнятно. Разобрать удалось только то, что посетитель кафе — военный, а арбалет он купил.

Мужчину задержали и передали прибывшим сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.