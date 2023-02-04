Пьяного водителя междугороднего автобуса задержали в Челябинской области

Мужчина вез пассажиров из Екатеринбурга в Челябинск

Сегодня утром, 4 февраля, в Сосновском районе Челябинской области сотрудники ДПС задержали водителя, который управлял автобусом в состоянии алкогольного опьянения. 11 пассажиров, находившихся в салоне транспорта, отправили на попутном автобусе, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Автобус, следовавший в Челябинск из Екатеринбурга, сотрудники ДПС остановили на 59 километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург». При проверке документов правоохранители заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Проведенное медосвидетельствование подтвердило их предположения: показания прибора составили 0,167 мг/л.

В конце ноября в Копейске задержали пьяного водителя маршрутки. На мужчину составили два протокола, а автомобиль поместили на штрафстоянку.