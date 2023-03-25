Пьяного водителя маршрутки задержали в Челябинской области

Мужчина перевозил восемь пассажиров

Сегодня, 25 марта, утром в Карталах Челябинской области полицейские остановили маршрутку, водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили сразу четыре административных протокола, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Инспекторы остановили маршрутку на улице Железнодорожной для проверки документов и почувствовали, что от 56-летнего водителя пахнет алкоголем. Они предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0, 36 мг/л.

В отношении водителя составили протоколы по части 1 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), статье 12.20 («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки»), части 1 статьи 12.5 («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена») и части 1 статьи 12.6 КоАП РФ («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»).