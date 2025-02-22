Пьяного водителя автобуса задержали на трассе в Челябинской области

В отношении мужчины составили несколько протоколов

Вечером 21 февраля на трассе М-5 на территории Златоуста сотрудники ГАИ выявили пьяного водителя автобуса, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Инспекторы остановили водителя для проверки документов. Однако у 49-летнего мужчины при себе их не оказалось. При общении с ним сотрудники ГАИ заподозрили, что он нетрезв. Проведенное медосвидетельствование подтвердило факт опьянения мужчины. Кроме того, инспекторы выяснили, что в рейс он отправился, не пройдя медицинский и технический осмотры.

В отношении водителя составили три протокола по статьям об управлении транспортом в состоянии опьянения (12.8), управлении водителем, не имеющим при себе документов (12.3), и нарушении требований обеспечения безопасности пассажиров и багажа (12.31.1 КоАП РФ). Организации, в которой работает водитель, выдадут предостережение.