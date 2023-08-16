Пьяного угонщика авто задержали полицейские в Златоусте

Мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали 42-летнего неоднократно судимого мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль у своей знакомой. В отношении златоустовца возбудили два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Златоусту.

Инспекторы остановили автомобиль «Киа-Спектра» на улице Олимпийской в вечернее время. Они выяснили, что за рулем находится мужчина в нетрезвом состоянии, у которого нет ни документов на машину, ни водительских прав.

Машину поместили на штрафстоянку, а мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Оказалось, что автомобиль принадлежит родственнице его товарища, с которым он накануне распивал спиртные напитки. Когда его товарищ отвлекся, подозреваемый забрал ключи, завел авто и уехал в неизвестном направлении.

В отношении ранее судимого за управление в нетрезвом виде мужчины возбудили уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон») и части 2 статьи 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость»). С подозреваемого взято обязательство о явке.