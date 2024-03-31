Пьяного мужчину задержали с наркотиком в Златоусте

Запрещенное вещество он приобрел для личного потребления

В Златоусте Челябинской области сотрудники ГИБДД во время патрулирования задержали нетрезвого мужчину, у которого при себе был сверток с запрещенным веществом. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В вечернее время в районе улицы Малой Балашихи правоохранители заметили мужчину, который нервничал и постоянно оглядывался по сторонам. Подойдя к нему, они поняли, что златоустовец нетрезв. При личном досмотре они обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около трех граммов.

Задержанный, ранее судимый 26-летний местный житель, сообщил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении запрещенного вещества в крупном размере. Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения.