Пьяного магнитогорца сняли с башенного крана при помощи автолестницы

Оказалось, что до этого дебошир уже успел спрыгнуть с третьего этажа дома и убежать

В Магнитогорске пьяного и практически раздетого мужчину пришлось снимать с башенного крана с помощью МЧС и автолестницы. Оказалось, на стройку местный житель добрался, предварительно спрыгнув с балкона третьего этажа жилого дома неподалеку.

Постороннего на стройплощадке заметил сторож, который тревожной кнопкой вызвал группу быстрого реагирования.

Прибывший экипаж ГБР «Право роста» вызвал МЧС и скорую помощь, а пока они ехали, принял решение взобраться на кран, чтобы убедить мужчину спуститься.

Прибывшие специалисты сняли мужчину с крана с помощью автолестницы — самостоятельно он сделать это уже не смог. Врачи его осмотрели, выяснилось, что тот был в состоянии опьянения. В итоге мужчину увезли с собой сотрудники скорой психиатрической помощи.