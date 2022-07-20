Пьяного дебошира задержали в аэропорту Челябинска

Мужчина нарушал общественный порядок во время перелета

Сотрудники транспортной полиции составили протокол в отношении дебошира, находившегося на борту самолета, который следовал из Новосибирска в Челябинск. 39-летнему мужчине придется заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Как только самолет приземлился в аэропорту Челябинска, бортпроводники обратились в дежурную часть полиции и сообщили, что на борту находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Во время перелета он нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания других пассажиров и авиационного персонала.

«Сотрудники транспортной полиции установили 39-летнего жителя города Сибая Республики Башкортостан. Нетрезвого пассажира доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении нарушителя составлен административный протокол в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)»,— уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, мужчине грозит штраф в размере до 1000 рублей или арест до 15 суток.