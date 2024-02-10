Пьяного автомобилиста задержали полицейские в Челябинской области

Мужчина попытался замять дело с помощью взятки и стал фигурантом уголовного дела

В Кунашакском районе Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали автомобилиста, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пытаясь избежать ответственности и продолжить путь, мужчина попытался дать инспектору взятку. Однако тот сообщил о произошедшем в дежурную часть, и в результате автомобилист стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль «Лада Икс-Рей» полицейские остановили во время патрулирования. За рулем оказался 54-летний житель Башкортостана, находившийся в подозрительном состоянии. Правоохранители предложили ему пройти медосвидетельствование, и оно показало значительное превышение в крови промилле.

«54-летний водитель, желая избежать ответственности, попытался дать сотруднику полиции взятку, бросив 10 тысяч рублей на полку передней панели патрульного автомобиля. Дорожный инспектор предупредил его об уголовной ответственности за противоправное деяние, однако это не остановило водителя легкового авто. Полицейский сообщил о данном факте в дежурную часть, а факт покушения на дачу взятки был задокументирован»,— уточнили в ведомстве.

В результате в отношении мужчины не только составили протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения, но и возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ).