/ Пьяного водителя, насмерть сбившего подростка в Бакале, взяли под стражу

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Суд избрал меру пресечения для водителя, который несколько недель назад сбил 17-летнего подростка в Бакале. Травмы оказались смертельными для пешехода. Следователи ОМВД ходатайствовали о заключении водителя, ставшего виновником ДТП, под стражу. Удалось выяснить, что он не только был пьян в тот день, но и сел за руль без прав. Просьбам представителей закона вняли.

По ходатайству следователя ОМВД России по Саткинскому району заключен под стражу водитель, совершивший смертельное ДТП в городе Бакале. По факту смертельного ДТП в следственном отделе ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния — лишение свободы на срок до семи лет. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, 10 апреля в городе Бакал правоохранители поймали 45-летнего мужчину, причастного к гибели подростка. Мужчина за рулем «Хендай» сбил 17-летнего пешехода. От полученных травм молодой человек скончался. Прибывшими на место правоохранителями установлено, что водитель иномарки пьян. Ранее автомобилист уже был лишен права управления транспортным средством.