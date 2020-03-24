Пьяная автоледи разгромила несколько авто, чтобы отомстить мужу

Чужие машины она задела случайно.

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Сразу несколько автомобилей повредила 36-летняя жительница Чебаркуля на стоянке. Пьяная автоледи за рулем «Фольксваген Туарег» целилась в машину своего мужа и протаранила ее несколько раз. А вот «ВАЗ-2108» и «Форд Фокус» задела случайно.

«За управлением автомобилем лицом в опьянении предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автотранспортом на срок до двух лет. За неисполнение обязанностей, связанных с ДТП, грозит лишение права управления автомобилем на срок до полутора лет либо административный арест до 15 суток», — прокомментировала специалист направления по работе со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елена Маневич.

Иномарка, принадлежащая супругу нарушительницы, восстановлению не подлежит. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД женщина не привлекалась.