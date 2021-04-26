Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка обстоятельств, по которым трое детей оказались на отколовшейся льдине на городском пруду Златоуста. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе регионального СКР.
Ранее наш сайт сообщал, что днем 25 апреля в Златоусте трое детей оказались на дрейфующей льдине посреди городского пруда. Спасателей вызвали прохожие. В момент, когда на место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части и службы пожаротушения Златоустовского гарнизона, детей 6, 12 и 13 лет отнесло от берега уже на 40 метров — в район гостиницы «Таганай». Пожарные добрались до детей на резиновой лодке.
По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.