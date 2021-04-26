Путешествие троих детей на льдине в Златоусте заинтересовало СК

Организована доследственная проверка

Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организована доследственная проверка обстоятельств, по которым трое детей оказались на отколовшейся льдине на городском пруду Златоуста. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе регионального СКР.

Ранее наш сайт сообщал, что днем 25 апреля в Златоусте трое детей оказались на дрейфующей льдине посреди городского пруда. Спасателей вызвали прохожие. В момент, когда на место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части и службы пожаротушения Златоустовского гарнизона, детей 6, 12 и 13 лет отнесло от берега уже на 40 метров — в район гостиницы «Таганай». Пожарные добрались до детей на резиновой лодке.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.