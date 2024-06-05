Птицефабрику в Чебаркуле заставили выплатить почти полмиллиона за перелом у работника

Прокуратура добилась компенсации через суд

ООО «Чебаркульская птица» после решения суда выплатит 450 тысяч рублей сотруднику, который получил тяжелую травму на производстве. Компенсации через суд добивалась прокуратура после проверки, проведенной по обращению пострадавшего.

«Установлено, что в январе 2024 года при исполнении трудовых обязанностей тракторист получил открытый перелом плечевой кости со смещением, что расценено как тяжкий вред здоровью. Пострадавший перенес две операции, до настоящего времени он нетрудоспособен и находится на амбулаторном лечении», — рассказали в прокуратуре.

По факту ЧП на производстве возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Чебаркульский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.