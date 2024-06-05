ООО «Чебаркульская птица» после решения суда выплатит 450 тысяч рублей сотруднику, который получил тяжелую травму на производстве. Компенсации через суд добивалась прокуратура после проверки, проведенной по обращению пострадавшего.
«Установлено, что в январе 2024 года при исполнении трудовых обязанностей тракторист получил открытый перелом плечевой кости со смещением, что расценено как тяжкий вред здоровью. Пострадавший перенес две операции, до настоящего времени он нетрудоспособен и находится на амбулаторном лечении», — рассказали в прокуратуре.
По факту ЧП на производстве возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Чебаркульский горсуд удовлетворил иск прокуратуры, с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль.