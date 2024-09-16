В связи с ЧП в челябинской школе № 68 оказывается психологическая помощь всем, кто в ней нуждается, сообщили в пресс-службе мэрии.
С учениками и родителями уже работают квалифицированные психологи. Также открыта круглосуточная служба психологической помощи «Ты не один». Туда можно обратиться в любое время по номеру 8-800-302-33-39 или +7 (351) 729-99-49.
Напомним, сегодня, 16 сентября, подросток пришел с молотком и ножом в школу, расположенную на территории Ленинского района Челябинска. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Вопрос находится на личном контроле у губернатора Челябинской области. На месте работают силовики, глава города Наталья Котова, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Ведется следствие.
Автор: Ксения Рындина
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