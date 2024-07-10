Психолог Лилия Розе описала возможное поведение пропавшего под Еткулем мальчика

Реальность зависит от установок, которые ему дали родители

В Челябинской области пятый день продолжаются поиски 14-летнего мальчика, который потерялся в лесу под Еткулем. Паренек страдает ДЦП, и этот факт говорит в пользу того, что ребенок не мог уйти далеко, считает педагог-психолог челябинского областного центра «Семья» Лилия Розе.

«Прежде всего, диагноз ДЦП предполагает нарушение двигательных функций. Вряд ли мальчик, оставшись один, мог уйти далеко. Но все зависит от жизненных установок, которые у него сформировала семья», — считает специалист.

Оказавшись в незнакомой обстановке, ребенок с ДЦП может замкнуться, испытывать тревогу и страх, сторониться людей. Но если ребенок раскрепощен и умеет общаться, он может выйти к людям и попросить о помощи. Найти еду — ягоды и грибы, воду ребенок также сможет.

После того как мальчика найдут, ему понадобится помощь психологов, чтобы пережить последствия психотравмы, считает специалист.

Между тем спасатели обследовали 39 колодцев в поисках пропавшего подростка в Еткульском районе — Арслана Мохаммади ищут с 6 июля.

