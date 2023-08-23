Психолог из Троицка перевела мошенникам более четырех миллионов кредитных рублей

Для получения займов ей пришлось заложить квартиру

53-летний психолог из Троицка Челябинской области поверила звонившим, которые представились полицейскими и сотрудниками банков, оформила несколько кредитов и перевела деньги на якобы безопасные счета. В общей сложности женщина лишилась более 4,3 миллиона рублей, а для того, чтобы получить кредиты, она заложила свою квартиру. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции из Москвы. Она сообщила, что со счета психолога происходят переводы, которые нужно прекратить. Затем звонок перевели на якобы банковского сотрудника, который сообщил об утечке паспортных данных и настойчиво рекомендовал перевести все сбережения на безопасный счет, а также взять кредит и перевести полученные деньги.

«Выполняя инструкции злоумышленников, женщина обратилась в несколько банков Троицка за получением кредитов, где ей одобрили в общей сложности 1,5 миллиона рублей. При этом ей пришлось заложить квартиру. Затем все кредитные деньги, а также сбережения в размере 320 тысяч рублей женщина перевела на „резервную ячейку“»,— рассказали в ведомстве.

На следующий день в почтовом ящике троичанка обнаружила повестку, в которой сообщалось о необходимости прибыть в Челябинск к полицейскому. Как только женщина приехала в областной центр, ей снова начали звонить якобы сотрудники банка с требованиями оформить кредит. В челябинских банках женщина оформила несколько займов на сумму свыше 1,6 миллиона рублей и снова перевела деньги. Только после этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!