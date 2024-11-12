Псевдостроитель из Миасса похитил более 2 млн рублей

Мужчину ищут, чтобы предъявить обвинение в мошенничестве

Житель Миасса представлялся строителем, брал предоплату и исчезал. Его жертвами стали не менее четырех человек. Полиция объявила мужчину в розыск, чтобы предъявить обвинение в мошенничестве.

Так, под предлогом установки окон одна из жертв потеряла 100 тысяч рублей, другая — 60 тысяч, третий потерпевший отдал около 600 тысяч, еще один — 1 миллион 374 тысячи рублей.

Сейчас правоохранители ищут тех, кто также мог пострадать от действий подозреваемого. Потенциальных жертв просят связаться с сотрудниками ОМВД по Миассу 8-908-705-86-68 или обратиться в дежурную часть полиции по телефону 02/102. Конфиденциальность гарантирована.