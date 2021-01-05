Проверку по факту ДТП с автобусом детской хоккейной команды проводят в Следственном комитете

Происшествие случилось на трассе в районе Миасса

Накануне утром, 4 января, на трассе в районе Миасса случилось происшествие — легковой автомобиль «Киа Сид» выехал на встречную полосу, где ехал автобус, в котором находилась детская хоккейная команда. Они направлялись из Южноуральска в Златоуст, при этом чтобы путь был безопаснее, детей сопровождал патрульный экипаж ДПС ГИБДД МО МВД России «Южноуральский».

Именно полицейские решили принять весь удар на себя, чтобы отвести «Киа Сид» от автобуса, наполненный 17 детьми. В результате столкновения погиб пассажир легковушки, а еще одна его пассажирка и оба водителя транспортных средств доставлены в больницу. В автобусе никто не пострадал.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете Российской Федерации. По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области организовал проверку по факту этого ДТП.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе, на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП», — сообщили в Следственном комитете России по Челябинской области.

Также все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции региона.